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Spor

Jose Mourinho'nun teknik ekibi belli oldu

13:19 - 20/06/2024 Perşembe
Güncelleme: 13:45 - 20/06/2024 Perşembe
IHA

Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho, İstanbul’a gelerek yeni sezon için mesaiye başladı. Portekizli çalıştırıcının teknik kadrosu da belli oldu.

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Fenerbahçe’nin yeni sezon öncesi takımın başına getirdiği Jose Mourinho, tatilinin ardından yeniden İstanbul’a geldi.

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Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde çalışmalarına başlayan Portekizli teknik adam, sosyal medya hesabından "1. Gün" yazılı paylaşım yaptı.

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Sarı-lacivertli futbolcular 22-23 Haziran’da sağlık kontrollerinin ardından tesislerde toplanmaya başlayacak.

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İlk etap çalışmalarını 24-29 Haziran’da Topuk Yaylası’nda yapacak olan Fenerbahçe, daha sonra 2-13 Temmuz tarihlerinde de Avusturya’nın Bad Wastersdolf’ta kamp yapacak.

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Mourinho’nun birlikte çalışacağı teknik kadrosu, yardımcıları ve görevleri şu şekilde olacak:

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Salvatore Foti (1. Yardımcı Antrenör)

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Stefano Rapetti (Fitness Antrenörü/ Methodolgist/ Spor Bilimcisi)

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Luca Fatiga (2. Yardımcı Antrenör / Duran Top Antrenörü / Yardımcı Fitness Antrenörü)

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Michele Salzarulo (Analiz Sorumlusu, Maç önü-Maç sonu ve canlı maç analizleri)

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Ricardo Formosinho (Taktik Analiz ve Antrenman Performans Analizi)

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Giovanni Cerra (Data Analiz)

#Fenerbahçe
#Jose Mourinho
#Salvatore Foti
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