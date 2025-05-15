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Jose Mourinho'nun yeni takımı belli oldu: Ön anlaşma sağlandı

Jose Mourinho'nun yeni takımı belli oldu: Ön anlaşma sağlandı

Haber Merkezi
12:0615/05/2025, jeudi
G: 15/05/2025, jeudi
Yeni Şafak
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Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun geleceği merak konusuydu. Mourinho'nun sezon sonunda sarı lacivertli takımdan ayrılacağı öğrenildi. Hatta Mourinho'nun yeni takımı ile ön anlaşma sağladığı iddia edildi.

Sezona büyük umutlarla başlayan Fenerbahçe, bu sezonu da kupasız kapattı.

Sarı lacivertli camia, olağanüstü kongre için yönetime çağrılarda bulunuyor.

Ayrıca Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun da geleceği merak konusuydu.

Başkan Ali Koç, Mourinho ile yola devam edileceğini açıklamıştı.

Fakat yaşanan son gelişmelerin ardından Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho ile yolların ayrılacağı açıklandı.

Hatta Mourinho'nun yeni takımı ile ön anlaşma sağladığı iddia edildi.

HT Spor'un haberine göre; Jose Mourinho, Portekiz Futbol Federasyonu ile bir ön anlaşma gerçekleştirdi.

Mourinho, Uluslar Ligi finalleri sonrası için Portekiz ile ön anlaşma sağlandı.

Fakat, Portekiz Futbol Federasyonu'nun Jose Mourinho için Fenerbahçe'ye tazminat ödemek istemediği ve görüşmelerin devam edeceği ifade edildi.

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