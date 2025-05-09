Jose Mourinho'ya 36 milyon Euro öneren takım belli oldu

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir canlı yayında teknik direktör Jose Mourinho'ya teklif geldiğini açıklamıştı. Teklifi yapan takım ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, katıldığı yayında Jose Mourinho'ya devre arasında 36 milyon Euro'luk teklif geldiğini açıklamıştı.
Sabah'ta yer alan habere göre, astranomik teklifi yapan kulüp Suudi Arabistan 2. Ligi'nde mücadele eden Neom SC.
Sabah'ta yer alan habere göre, astranomik teklifi yapan kulüp Suudi Arabistan 2. Ligi'nde mücadele eden Neom SC.
Ali Koç, Jose Mourinho'nun geleceğiyle ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Tango iki kişiyle yapılır. Eğer Jose Mourinho gitmek isterse şartlar belli. Gitmek isterse, bir yıllık ücretini bırakması gibi bazı maddeler var. Hoca ile özel bir ilişkimiz var. Ailemi, babamı, eşimi ve çocuğumu tanıyor. Sürekli yemek yiyoruz. Onun ailesi henüz gelmedi, tanışamadık. Biz hala beraberiz. Ondan farklı bir şey gelirse oturur bakarız." ifadelerini kullanmıştı.