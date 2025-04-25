Jose Mourinho’ya Suudi Arabistan’dan astronomik teklif!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’de 32. haftada Kayserispor’la 3-3 berabere kalarak lider Galatasaray’ın 5 puan gerisine düştü ve Jose Mourinho’nun takımdaki geleceği tartışma konusu oldu. İddialara göre Suudi Pro Lig’de ismi açıklanmayan bir kulüb, 62 yaşındaki Portekizli hocaya yıl sonunda astronomik bir teklif yapmaya hazırlıyor. Detaylar haberimizde.
Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışından uzaklaşan Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jose Mourinho'nun geleceğine dair çarpıcı bir gelişme yaşandı.
İKİ SUUDİ KULÜBÜ PEŞİNDE
Takımdan ayrılabileceği söylenen Portekizli çalıştırıcının peşinde iki Suudi Arabistan kulübünün olduğu öne sürülüyor.
Ayrıca bu iki kulübün Mourinho için yıl sonunda astronomik bir teklif hazırlığında oldukları da gelen bilgiler arasında. Takımlardan birinin Suudi Pro Lig'e yükselen NEOM FC olduğu söylenirken diğerinin ise henüz isminin belirsizliğini koruduğu ifade ediliyor.
SICAK GÜNLER YAŞANABİLİR
İyi bir teklif geldiği takdirde Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'yi bırakıp Körfez'de çalışmak istediği aktarılıyor. 62 yaşındaki hocanın ayrıldığı takdirde Sarı- Lacivertliler'in yerli bir hocayla yeni sezona devam edeceği iddia ediliyor.
Mourinho'nun adı daha önce Portekiz ve Brezilya milli takımları ile gündeme gelmişti.
Ligde son oynanan Kayserispor maçının ardından Galatasaray'ın 5 puan gerisine düşen Fenerbahçe'de eleştiriler yönetim ve Mourinho'ya yöneltilmişti.