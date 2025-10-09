Juventus'ta Kenan Yıldız krizi patlak verdi: Teklifi yetersiz buldu!

Juventus'un 20 yaşındaki Türk asıllı yıldızı Kenan Yıldız, sezona 5 gol ve 6 asistlik performansıyla fırtına gibi başladı. Kulübüyle sözleşme yenileme görüşmelerini sürdüren milli yıldız için çarpıcı bir iddia gündeme geldi. Milli futbolcunun yeni kontrat ve maaş artışı talepleri, Juventus'un bonuslar dahil yıllık 5 milyon Euro'luk teklifini tatmin etmedi. İşte detaylar.

1 /9 Juventus formasıyla gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Kenan Yıldız ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.



2 /9 Milli yıldızın kulübüyle yeni sözleşme görüşmelerinde sürecin hızlı tamamlanması bekleniyordu.



3 /9 Ancak La Gazzetta dello Sport'un haberine göre, milli futbolcunun Juventus'la yürüttüğü yeni kontrat ve maaş düzenlemesi görüşmeleri beklenenden yavaş ilerliyor.



4 /9 Tarafların sözleşmeyi uzatma konusunda isteği aynı yönde olsa da, ücret konusundaki görüş ayrılığı henüz çözülemedi. Kulüp iyimser bir tavır sergilese de rakamlar henüz ortak noktada buluşmadı.



5 /9 Haberde yer alan bilgilere göre, Juventus Kenan Yıldız'a bonuslar dahil yıllık 5 milyon euro teklif etti.



6 /9 Baba Engin Yıldız ise, oğlunun performansı ve geldiği konumu dikkate alarak daha yüksek bir ücret talep ediyor.

7 /9 Genç yıldızla ciddi şekilde ilgilenen kulüpler arasında Liverpool ve Manchester City öne çıkıyor.



8 /9 Ayrıca Chelsea, Arsenal, Paris Saint-Germain ve Bayern Münih gibi devlerin de 20 yaşındaki futbolcuyu yakından takip ettiği ifade edildi.