Kaan Ayhan maç sonu soluğu Barış Alper'in yanında aldı: İkili arasında geçen diyalog çok konuşuldu

Eyüpspor-Galatasaray maçı sonunda sarı-kırmızılı futbolcular Barış Alper Yılmaz ile Kaan Ayhan arasında geçen diyalog sosyal medyada gündem oldu.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Eyüpspor'u 2-0 mağlup etti.
Sarı-kırmızılı takımda mücadeleye yedek kulübesinde başlayan Barış Alper Yılmaz, 57. dakikada oyuna dahil oldu ve performansıyla büyük beğeni topladı.
Barış Alper Yılmaz, maçın uzatma dakikalarında bomboş pozisyonda bulunan Ahmed Kutucu'ya pası vermeyip şut çekmesi nedeniyle ise eleştiri aldı.
Barış Alper'e bu pozisyonla ilgili ilk sitemi ise takım arkadaşı Kaan Ayhan yaptı.
Son düdüğün ardından Barış'ın yanında giden Kaan, "Ver şunu Ahmed'ime o da sevinsin ya" dedi. Barış Alper ise "Görmedim" cevabını verdi. Kaan Ayan da "Nasıl görmedin? O da sevinsin" diyerek karşılık verdi ve Barış'a sarıldı.
İki futbolcu arasında geçen bu diyalog yayıncı kuruluş ekranına yansıdı. İşte o anlar: