Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Kaan Ayhan maç sonu soluğu Barış Alper'in yanında aldı: İkili arasında geçen diyalog çok konuşuldu

Kaan Ayhan maç sonu soluğu Barış Alper'in yanında aldı: İkili arasında geçen diyalog çok konuşuldu

Selman Ağrıkan
17:0614/09/2025, Pazar
G: 14/09/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber

Eyüpspor-Galatasaray maçı sonunda sarı-kırmızılı futbolcular Barış Alper Yılmaz ile Kaan Ayhan arasında geçen diyalog sosyal medyada gündem oldu.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Eyüpspor'u 2-0 mağlup etti.

Sarı-kırmızılı takımda mücadeleye yedek kulübesinde başlayan Barış Alper Yılmaz, 57. dakikada oyuna dahil oldu ve performansıyla büyük beğeni topladı.

Barış Alper Yılmaz, maçın uzatma dakikalarında bomboş pozisyonda bulunan Ahmed Kutucu'ya pası vermeyip şut çekmesi nedeniyle ise eleştiri aldı.

Barış Alper'e bu pozisyonla ilgili ilk sitemi ise takım arkadaşı Kaan Ayhan yaptı.


Son düdüğün ardından Barış'ın yanında giden Kaan, "Ver şunu Ahmed'ime o da sevinsin ya" dedi. Barış Alper ise "Görmedim" cevabını verdi. Kaan Ayan da "Nasıl görmedin? O da sevinsin" diyerek karşılık verdi ve Barış'a sarıldı.

İki futbolcu arasında geçen bu diyalog yayıncı kuruluş ekranına yansıdı. İşte o anlar:

#Galatasaray
#Kaan Ayhan
#Barış Alper Yılmaz
#Ahmed Kutucu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KPSS atama yerleştirme puanları: KPSS 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95 puanı ile nereye girilir?