Kadıköy'de futbolcuları şoke eden anlar: Ne olduğunu anlamadılar

Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe sahasında Eyüpspor'u konuk edecek.. Mücadele öncesinde yaşanan bir olaya futbolcular çok şaşırdı.
Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe sahasında Eyüpspor'u konuk ederken, Galatasaray ile sahasında Kayserispor'u ağırlayacak.
Galatasaray'ın bir puan alması halinde şampiyonluk sevinci yaşanacağı haftada enteresan anlar yaşandı.
Mücadele öncesinde sarı lacivertli futbolcular ısınmak için sahaya çıktı.
Oyuncular sahaya çıktığı anda Fenerbahçeli taraftarlar yoğun bir tepki gösterdi ve oyuncuları yuhaladı.
Sahaya çıkan oyuncular ilk başta ne olduğunu anlayamadı ve şaşırdılar.
Sadece ısınma anında değil, oyuncuların isimlerinin anons edildiği anda da tepkiler oldu.
Karşılaşmaya Fenerbahçeli taraftarlar ilgi göstermedi. Maça gelen taraftarlar da yönetimi istifaya davet etti.