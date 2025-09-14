Kadıköy'de Mert Hakan-Kerem görüntüsü dikkat çekti: Maç önü gündem oldu | VİDEO

Süper Lig 5. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Trabzonspor maçı öncesi Mert Hakan Yandaş ile Kerem Aktürkoğlu'nun görüntüsü dikkat çekti. O anlara haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Trendyol Süper Lig 5. haftasında Fenerbahçe sahasında Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Kadıköy'de oynanacak olan mücadele öncesi iki takım oyuncuları ısınmak için sahaya geldi.
Kritik karşılaşmaya yoğun ilgi gösteren Fenerbahçeli taraftarlar, bir saat kala stadyumda yerlerini aldı.
Oyuncular tek tek tribüne çağrıldıktan sonra sarı-lacivertli tribünler, geçtiğimiz yıllarda derbi maçı öncesi gerginlik yaşayan Mert Hakan Yandaş ile Kerem Aktürkoğlu'nun ismini birlikte haykırdı.
Kale arkasındaki taraftarların "Mert Hakan, Kerem'i buraya getir" tezahüratının ardından iki futbolcu, beraber tribünlere giderek alkışla karşılık verdi.
İşte o anlar;