Kadıköy'de şok! Fenerbahçeli taraftarlar yıldız ismi ıslıkladı

Fenerbahçe, Süper Lig'de erteleme maçında sahasında Alanyaspor'u konuk etti. Mücadelede yıldız isim taraftarların ıslıklı protestosuna maruz kaldı. İşte yaşananlar...
Süper Lig'de ilk haftanın erteleme maçında Fenerbahçe, Kadıköy'de Alanyaspor'u ağırladı.
Sarı-lacivertli takım, 55. dakikada Fred'in vuruşunda elle oynama gerekçesiyle VAR incelemesi sonrası penaltı kazandı.
Penaltıda topun başına geçen Anderson Talisca, yaptığı vuruşta kaleci Ertuğrul'a takıldı ve penaltıyı gole çeviremedi.
Sarı-lacivertli taraftarlar, penaltıdan yararlanamayan Talisca'yı ıslıkla protesto etti.