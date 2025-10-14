Kadro dışı kalan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'dan açıklama geldi

Cenk Tosun da kadro dışı kararına bir anlam veremedi. Samsunspor maçında oyuna girerek takıma katkı sağlamak istediğini ancak oyuncu değişiklik hakkının tamamlanmasıyla yedek kulübesine geldiğinde bir anlık sinirle yeleğini fırlattığını belirten Cenk'in, “Oynamayan futbolcu mutsuz olur. Bu, benim oynama ve hırsımı gösterir" dediği aktarıldı.