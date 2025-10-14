Kadro dışı kalan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'dan açıklama geldi

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun, sessizliğini bozdu. Yönetimin kararı sonrası büyük şaşkınlık yaşayan iki futbolcu da yaşananların normal olduğunu belirterek kendilerini savundu.
Fenerbahçe'de yönetim kararıyla İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun’un kadro dışı bırakılmasının yankıları sürüyor.
Sarı-*lacivertli iki futbolcu da kararın şaşkınlığını üzerinden atamadı.
İrfan Can, tedavi için gittiği hastanede kadro dışı kaldığını öğrendi. Milli futbolcu, puan kaybı olan maçlarda soyunma odasında tartışmalar yaşanabileceğini, aile içerisinde bu tür tartışmaların çok normal olduğunu vurguladı.
Sözcü'nün aktardığına göre; İrfan Can, "Her takımda puan kaybı sonrası soyunma odasında tartışmalar olur. Kadro dışı kalmamı gerektiren bir şey yoktu" ifadelerini kullandı.
İrfan Can Kahveci Samsunspor maçı sonrası takım arkadaşı Archie Brown ile soyunma odasında tartışmıştı.
Cenk Tosun da kadro dışı kararına bir anlam veremedi. Samsunspor maçında oyuna girerek takıma katkı sağlamak istediğini ancak oyuncu değişiklik hakkının tamamlanmasıyla yedek kulübesine geldiğinde bir anlık sinirle yeleğini fırlattığını belirten Cenk'in, “Oynamayan futbolcu mutsuz olur. Bu, benim oynama ve hırsımı gösterir" dediği aktarıldı.