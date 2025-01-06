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Kasımpaşa'dan Türkiye Kupası kararı: Fenerbahçe maçına U19'la mı çıkacak?

Kasımpaşa'dan Türkiye Kupası kararı: Fenerbahçe maçına U19'la mı çıkacak?

19:546/01/2025, Pazartesi
G: 6/01/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Ziraat Türkiye Kupası'na katılmama kararından vazgeçen Kasımpaşa, U19 takımıyla çıktığı ön eleme turu karşılaşmasından galibiyetle ayrılarak adını gruplara yazdırmıştı. Lacivert-beyazlı kulüp, grup maçında oynanacak Fenerbahçe maçı için kararını verdi.

Daha önceden kupaya katılamayacaklarını açıklayan Kasımpaşa, Türkiye Kupası'nda ön eleme turunda oynanan Gençlerbirliği maçına U19 takımıyla çıkmıştı.

Rakibini 1-0 mağlup eden Kasımpaşa, Türkiye Kupası'nda adını gruplara yazdırdı.

Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası grup haftasanın ilk maçında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.

Lacivert-beyazlı kulüpte yönetim, grup maçları öncesi bir araya gelerek Türkiye Kupası'ndaki yol haritasını çizdi.

KASIMPAŞA, FENERBAHÇE MAÇINA U19'LA MI ÇIKACAK?

Kasımpaşa, Fenerbahçe'nin alacağı karara bakmaksızın mücadeleye U-19 takımıyla çıkma kararı aldı.

#Kasımpaşa
#Fenerbahçe
#Ziraat Türkiye Kupası

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