Ziraat Türkiye Kupası'na katılmama kararından vazgeçen Kasımpaşa, U19 takımıyla çıktığı ön eleme turu karşılaşmasından galibiyetle ayrılarak adını gruplara yazdırmıştı. Lacivert-beyazlı kulüp, grup maçında oynanacak Fenerbahçe maçı için kararını verdi.
Daha önceden kupaya katılamayacaklarını açıklayan Kasımpaşa, Türkiye Kupası'nda ön eleme turunda oynanan Gençlerbirliği maçına U19 takımıyla çıkmıştı.
Rakibini 1-0 mağlup eden Kasımpaşa, Türkiye Kupası'nda adını gruplara yazdırdı.
Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası grup haftasanın ilk maçında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.
Lacivert-beyazlı kulüpte yönetim, grup maçları öncesi bir araya gelerek Türkiye Kupası'ndaki yol haritasını çizdi.
KASIMPAŞA, FENERBAHÇE MAÇINA U19'LA MI ÇIKACAK?
Kasımpaşa, Fenerbahçe'nin alacağı karara bakmaksızın mücadeleye U-19 takımıyla çıkma kararı aldı.