Kazım Karabekir Stadı'nda ilginç görüntü: Maçı izleyenler ne olduğunu anlamaya çalışıyor

1. Lig'deki Erzurumspor FK-Iğdır FK maçını televizyondan izleyenler büyük şaşkınlık yaşadı. Eksi 12 derecede oynanan karşılaşmada ortaya çıkan görüntüler sosyal medyada gündem oldu.
Ağır kış şartlarının hüküm sürdüğü Erzurum'da Kazım Karabekir Stadı'nın zemini dün karla kaplanmıştı.
Alınan önlemlere yağan karın erimesi sağlandı ve saha futbol oynanmasına uygun hale getirildi.
Ancak bugün Erzurumspor'un Iğdır FK'yı konuk ettiği maçta ilginç görüntüler ortaya çıktı.
Termometrelerin eski 12 dereceyi gösterdiği şehirde stadın alttan ısıtma sisteminin açılmasıyla birlikte çimlerden buharlar yükseldi.
Kazım Karabekir Stadyumu'ndaki görüntü büyük şaşkınlığa neden olurken, konuyla ilgili sosyal medyada esprili paylaşımlar yapıldı: İşte onlardan bazıları: