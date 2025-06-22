KENAN YILDIZ YILDIZLAŞTI

Juventus'a galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Boutouil (K.K), 16 ile 69. dakikada Kenan Yıldız (2) ve Vlahovic (P) kaydetti. Milli futbolcunun bir golü rakip savunmacıya yazıldı.