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Kulüpler Dünya Kupası'nda Kenan Yıldız şov: Birbirinden müthiş goller | VİDEO

Kulüpler Dünya Kupası'nda Kenan Yıldız şov: Birbirinden müthiş goller | VİDEO

20:5622/06/2025, Pazar
G: 22/06/2025, Pazar
Yeni Şafak
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FIFA Kulüpler Dünya Kupası 2. haftasında Kenan Yıldız'ın yıldızlaştığı maçta Juventus rakibi Wydad FC'yi 4-1 mağlup etti. Milli oyuncunun bir golü rakip savunmacıya yazıldı. İşte Kenan Yıldız'ın Wydad FC ağlarına gönderdiği goller...

Juventus, FIFA Kulüpler Dünya Kupası 2. hafta maçında Fas ekibi Wydad FC ile karşı karşıya geldi.

Lincoln Financial Field Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi İtalyan ekibi, 4-1 kazanarak puanını 6'ya yükseltti ve gruptan çıkmayı garantiledi.

KENAN YILDIZ YILDIZLAŞTI

Juventus'a galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Boutouil (K.K), 16 ile 69. dakikada Kenan Yıldız (2) ve Vlahovic (P) kaydetti. Milli futbolcunun bir golü rakip savunmacıya yazıldı.

Juventus'un Kenan Yıldız ile attığı ilk gol rakibe yazıldı. İşte gol pozisyonu:


JUVENTUS'TA KENAN YILDIZ'IN ATTIĞI 2. GOLÜ İZLE

JUVENTUS'TA KENAN YILDIZ'IN ATTIĞI 3. GOLÜ İZLE

#Juventus
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