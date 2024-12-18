Juventus’un yükselen yıldızı milli futbolcu Kenan’ın piyasa değeri güncellendi. Kenan Yıldız yeni piyasa değeri ile Real Madrid forması giyen Arda Güler’i yakaladı. Peki, Kenan Yıldız’ın piyasa değeri ne kadar, kaç milyon euro? İşte detaylar.
Juventus forması giyen milli futbolcumuz Kenan Yıldız’ın değeri 5 milyon Euro artışla 45 milyon Euro seviyesine çıkarıldı.
Yıldız, bu yeni piyasa değeriyle Arda Güler’in seviyesine ulaştı.
Kenan Yıldız’ın piyasa değeri ne kadar, kaç milyon euro?
Hakan Çalhanoğlu’nun ilerleyen yaşı nedeniyle değer kaybetmesinin ardından Kenan Yıldız ve Arda Güler, 45 milyon Euro’luk değerleriyle en değerli Türk futbolcular oldular.
Jatin Dietl, “Kenan Yıldız’ın çok yetenekli olduğu tartışılmaz.
İyi bir gününde bir maçı tek başına kazanabilir.
Henüz 19 yaşında olmasına rağmen Thiago Motta’nın kadrosunda en fazla süre alan ikinci oyuncu olması, Juventus için ne kadar vazgeçilmez olduğunu gösteriyor.
Ancak daha yüksek bir piyasa değerine ulaşması için istikrar kazanması gerekiyor” ifadelerini kullandı.