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Spor

Kerem Aktürkoğlu hangi takıma, kaç milyon euroya transfer oldu?

18:09 - 2/09/2024 Pazartesi
Güncelleme: 18:09 - 2/09/2024 Pazartesi
Yeni Şafak

Galatasaray'da transferin kapanmasına kısa bir süre kala sıcak saatler yaşanıyor. Sarı-kırmızılıların milli oyuncusu Kerem Aktürkoğlu'nun takımdan ayrılacağı ve yeni takımına imza atmaya yakın olduğu yazıldı. Peki Galatasaray Kerem Aktürkoğlu'nun transferinden kaç milyon euro kazanacak, ne kadara transfer oldu. İşte detaylar...

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Portekiz ekiplerinden Benfica, Galatasaray forması giyen Kerem Aktürkoğlu'nu kadrosuna kattı.

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Milli oyuncu sağlık kontrollerinden geçip resmi imzayı atmak için Lisbon'a hareket etti.

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KEREM AKTÜRKOĞLU NE KADARA TRANSFER OLDU, KAÇ MİLYON EURO?


Galatasaray, Portekiz deviyle 11 milyon euro+bonuslar karşılığında anlaşmaya vardı.

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25 yaşındaki milli oyuncu bu sezon toplamda 6 maça çıkarken 2 gol atıp 3 asistlik performans sergiledi.

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Aktürkoğlu'nun sözleşmesi Haziran 2026'da sona erecekti.

#Galatasaray
#Kerem Aktürkoğlu
#Transfer
#Benfica
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