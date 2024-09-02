Kerem Aktürkoğlu hangi takıma, kaç milyon euroya transfer oldu?

Galatasaray'da transferin kapanmasına kısa bir süre kala sıcak saatler yaşanıyor. Sarı-kırmızılıların milli oyuncusu Kerem Aktürkoğlu'nun takımdan ayrılacağı ve yeni takımına imza atmaya yakın olduğu yazıldı. Peki Galatasaray Kerem Aktürkoğlu'nun transferinden kaç milyon euro kazanacak, ne kadara transfer oldu. İşte detaylar...
Portekiz ekiplerinden Benfica, Galatasaray forması giyen Kerem Aktürkoğlu'nu kadrosuna kattı.
Milli oyuncu sağlık kontrollerinden geçip resmi imzayı atmak için Lisbon'a hareket etti.
KEREM AKTÜRKOĞLU NE KADARA TRANSFER OLDU, KAÇ MİLYON EURO?
Galatasaray, Portekiz deviyle 11 milyon euro+bonuslar karşılığında anlaşmaya vardı.
25 yaşındaki milli oyuncu bu sezon toplamda 6 maça çıkarken 2 gol atıp 3 asistlik performans sergiledi.
Aktürkoğlu'nun sözleşmesi Haziran 2026'da sona erecekti.