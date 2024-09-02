Kerem Aktürkoğlu hangi takıma, kaç milyon euroya transfer oldu?

Galatasaray'da transferin kapanmasına kısa bir süre kala sıcak saatler yaşanıyor. Sarı-kırmızılıların milli oyuncusu Kerem Aktürkoğlu'nun takımdan ayrılacağı ve yeni takımına imza atmaya yakın olduğu yazıldı. Peki Galatasaray Kerem Aktürkoğlu'nun transferinden kaç milyon euro kazanacak, ne kadara transfer oldu. İşte detaylar...

1 / 5 Portekiz ekiplerinden Benfica, Galatasaray forması giyen Kerem Aktürkoğlu'nu kadrosuna kattı.

2 / 5 Milli oyuncu sağlık kontrollerinden geçip resmi imzayı atmak için Lisbon'a hareket etti.

3 / 5 KEREM AKTÜRKOĞLU NE KADARA TRANSFER OLDU, KAÇ MİLYON EURO?

Galatasaray, Portekiz deviyle 11 milyon euro+bonuslar karşılığında anlaşmaya vardı.

4 / 5 25 yaşındaki milli oyuncu bu sezon toplamda 6 maça çıkarken 2 gol atıp 3 asistlik performans sergiledi.