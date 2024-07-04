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Spor

Kerem Aktürkoğlu’na yeni talip: 15 milyon euro gözden çıktı

09:40 - 4/07/2024 Perşembe
Güncelleme: 09:40 - 4/07/2024 Perşembe
Yeni Şafak

Trendyol Süper Lig’de yeni sezon transfer hazırlıklarını sürdüren Galatasaray’da gidecek ve gelecek oyuncuların planlaması yapılıyor. Sarı-kırmızılılarda başarılı bir sezon geçiren golcü oyuncu Kerem Aktürkoğlu’nun talipleri artıyor. Oyuncuya sonra olarak Rusya’dan sürpriz bir talip çıktı. Detaylar haberimizde.

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Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu'na Rusya'dan talip çıktığı belirtildi.

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Rus basınından Sports 24'ün haberine göre, Spartak Moskova, Kerem Aktürkoğlu'nu kadrosuna katmak istiyor. 

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Moskova ekibinde yeni teknik direktör Dejan Stankovic'in Kerem'i çok istediği ve milli oyuncuyu takıma kazandırmayı hedeflediği aktarıldı.

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25 yaşındaki hücum oyuncusu, geride kalan sezonda Galatasaray'da 54 müsabakada forma şansı buldu. 

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Kerem Aktürkoğlu bu mücadelelerde 15 gol atarken 9 da asist yaptı.


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Ayrıca A Milli Takımımız ile EURO 2024'te boy gösteren yıldız futbolcu, Gürcistan'a karşı oynadığımız maçta gol atma başarısı da göstermişti.


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Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 15 milyon euro.


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#Kerem Aktürkoğlu
#Galatasaray
#Süper Lig
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