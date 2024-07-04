Kerem Aktürkoğlu’na yeni talip: 15 milyon euro gözden çıktı

Trendyol Süper Lig’de yeni sezon transfer hazırlıklarını sürdüren Galatasaray’da gidecek ve gelecek oyuncuların planlaması yapılıyor. Sarı-kırmızılılarda başarılı bir sezon geçiren golcü oyuncu Kerem Aktürkoğlu’nun talipleri artıyor. Oyuncuya sonra olarak Rusya’dan sürpriz bir talip çıktı. Detaylar haberimizde.

1 / 8 Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu'na Rusya'dan talip çıktığı belirtildi.

2 / 8 Rus basınından Sports 24'ün haberine göre, Spartak Moskova, Kerem Aktürkoğlu'nu kadrosuna katmak istiyor.

3 / 8 Moskova ekibinde yeni teknik direktör Dejan Stankovic'in Kerem'i çok istediği ve milli oyuncuyu takıma kazandırmayı hedeflediği aktarıldı.

4 / 8 25 yaşındaki hücum oyuncusu, geride kalan sezonda Galatasaray'da 54 müsabakada forma şansı buldu.

5 / 8 Kerem Aktürkoğlu bu mücadelelerde 15 gol atarken 9 da asist yaptı.



6 / 8 Ayrıca A Milli Takımımız ile EURO 2024'te boy gösteren yıldız futbolcu, Gürcistan'a karşı oynadığımız maçta gol atma başarısı da göstermişti.



7 / 8 Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 15 milyon euro.

