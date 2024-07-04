Kerem Aktürkoğlu’na yeni talip: 15 milyon euro gözden çıktı

Trendyol Süper Lig’de yeni sezon transfer hazırlıklarını sürdüren Galatasaray’da gidecek ve gelecek oyuncuların planlaması yapılıyor. Sarı-kırmızılılarda başarılı bir sezon geçiren golcü oyuncu Kerem Aktürkoğlu’nun talipleri artıyor. Oyuncuya sonra olarak Rusya’dan sürpriz bir talip çıktı. Detaylar haberimizde.
Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu'na Rusya'dan talip çıktığı belirtildi.
Rus basınından Sports 24'ün haberine göre, Spartak Moskova, Kerem Aktürkoğlu'nu kadrosuna katmak istiyor.
Moskova ekibinde yeni teknik direktör Dejan Stankovic'in Kerem'i çok istediği ve milli oyuncuyu takıma kazandırmayı hedeflediği aktarıldı.
25 yaşındaki hücum oyuncusu, geride kalan sezonda Galatasaray'da 54 müsabakada forma şansı buldu.
Kerem Aktürkoğlu bu mücadelelerde 15 gol atarken 9 da asist yaptı.
Ayrıca A Milli Takımımız ile EURO 2024'te boy gösteren yıldız futbolcu, Gürcistan'a karşı oynadığımız maçta gol atma başarısı da göstermişti.
Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 15 milyon euro.