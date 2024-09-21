Kerem Aktürkoğlu'ndan derbi sonrası imalı yorum! Fenerbahçeli ismi hedef aldı

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 3-1 yendi. Mücadele sonrası açıklamalarda bulunan Okan Buruk, galibiyeti değerlendirdi.
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek haftayı 3 puanla kapattı.
Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri Livakovic (kk), Mertens ve Gabriel Sara kaydetti.
Mücadele sonrası Galatasaray'ın genç oyuncusu Yunus Akgün, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
Akgün paylaşımına, "Burada kalmıştık" notu düşerken bu sezon Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu'ndan paylaşıma yorum geldi.
Milli futbolcunun, "Kulübeden izlesin" şeklinde yazdığı yorumu Mert Hakan Yandaş'a gönderme şeklinde yorumlandı.