Kerem Aktürkoğlu'nun abisi isyan etti: Kimsenin haddi değil

Galatasaraylı taraftarların tepkisi sonrası Kerem Aktürkoğlu'nun abisi Selim Aktürkoğlu'ndan sitem dolu bir açıklama geldi.
Galatasaraylı taraftarlar, Portekiz ekibi Benfica'da top koşturan eski oyuncuları Kerem Aktürkoğlu'na tepki gösterdi.
Sarı-kırmızılı bazı taraftarlar, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Galatasaray için tebrik paylaşımı yapmaması nedeniyle milli futbolcuyu eleştiri yağmuruna tuttu.
Galatasaraylı taraftarların tepkisi sonrası Kerem Aktürkoğlu'nun abisi Selim Aktürkoğlu'ndan sitem dolu bir açıklama geldi. İşte abi Aktürkoğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı o paylaşım:
"Biz ailecek Galatasaray'ı ve Kerem'i korumak için polemiklere girmemeye çalışıyoruz. Ama bugünkü akıl ve izandan yoksun paylaşımlardan ve yorumlardan sonra bir açıklama yapmak zorundayım."
"Kerem, Galatasaray'a emek vermiş, kaptanlık yapmış bir futbolcu. Mevcut kulübüne ve kulübünün taraftarlarına duyduğu sorumlulukla birlikte çok da iyi bir Galatasaraylı. Kalbi hala takım arkadaşlarıyla ve kulübüyle atıyor. Final maçı sonrasında da kilometrelerce uzaktan soyunma odasında onlarla birlikte sevinçlerini paylaştı."
"Kusura bakmayın ama Galatasaray için ter dökmüş, eski kaptanının Galatasaraylılığını sorgulamak da kimsenin haddi değil, bu da benim görüşüm. Kendi hayal alemlerinde oluşturdukları dünyada Kerem'i olmadığı biri gibi konumlandırmaya çalışanlar var, biliyorum."
"Ama Kerem, çok iyi bir Galatasaraylı. İsteseniz de istemeseniz de. İşinize gelse de gelmese de..."