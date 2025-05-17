Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Kerem Aktürkoğlu'nun abisi isyan etti: Kimsenin haddi değil

Kerem Aktürkoğlu'nun abisi isyan etti: Kimsenin haddi değil

09:3517/05/2025, Cumartesi
G: 17/05/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Galatasaraylı taraftarların tepkisi sonrası Kerem Aktürkoğlu'nun abisi Selim Aktürkoğlu'ndan sitem dolu bir açıklama geldi.

Galatasaraylı taraftarlar, Portekiz ekibi Benfica'da top koşturan eski oyuncuları Kerem Aktürkoğlu'na tepki gösterdi.

Sarı-kırmızılı bazı taraftarlar, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Galatasaray için tebrik paylaşımı yapmaması nedeniyle milli futbolcuyu eleştiri yağmuruna tuttu.

Galatasaraylı taraftarların tepkisi sonrası Kerem Aktürkoğlu'nun abisi Selim Aktürkoğlu'ndan sitem dolu bir açıklama geldi. İşte abi Aktürkoğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı o paylaşım:

"Biz ailecek Galatasaray'ı ve Kerem'i korumak için polemiklere girmemeye çalışıyoruz. Ama bugünkü akıl ve izandan yoksun paylaşımlardan ve yorumlardan sonra bir açıklama yapmak zorundayım."

"Kerem, Galatasaray'a emek vermiş, kaptanlık yapmış bir futbolcu. Mevcut kulübüne ve kulübünün taraftarlarına duyduğu sorumlulukla birlikte çok da iyi bir Galatasaraylı. Kalbi hala takım arkadaşlarıyla ve kulübüyle atıyor. Final maçı sonrasında da kilometrelerce uzaktan soyunma odasında onlarla birlikte sevinçlerini paylaştı."

"Kusura bakmayın ama Galatasaray için ter dökmüş, eski kaptanının Galatasaraylılığını sorgulamak da kimsenin haddi değil, bu da benim görüşüm. Kendi hayal alemlerinde oluşturdukları dünyada Kerem'i olmadığı biri gibi konumlandırmaya çalışanlar var, biliyorum."

"Ama Kerem, çok iyi bir Galatasaraylı. İsteseniz de istemeseniz de. İşinize gelse de gelmese de..."

#Galatasaray
#Kerem Aktürkoğlu
#Selim Aktürkoğlu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Altında yeni fırsatı duyurdu: İslam Memiş gramda 6000 TL öncesi kazandıracak tarihi açıkladı