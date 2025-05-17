Kerem Aktürkoğlu'nun abisi isyan etti: Kimsenin haddi değil

"Kusura bakmayın ama Galatasaray için ter dökmüş, eski kaptanının Galatasaraylılığını sorgulamak da kimsenin haddi değil, bu da benim görüşüm. Kendi hayal alemlerinde oluşturdukları dünyada Kerem'i olmadığı biri gibi konumlandırmaya çalışanlar var, biliyorum."