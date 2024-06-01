Kerem Demirbay'ın Mourinho sözleri yeniden gündemde: Çok yazık!

Kerem Demirbay, Roma'nın sadece 1 şut çekerek tamamladığı maç sonrası, "Yarı finalde böyle bir oyun tarzının ödüllendirilmesi utanç verici. Çok ama çok acı. Sürekli yerde yattılar, oyunu iğrenç hale getirdiler. Tecrübeli bir antrenörle çok tecrübeliler. Ancak bu tür taktiklerin işe yaraması çok yazık. Futbol için acı bir durum" ifadelerini kullanmıştı.