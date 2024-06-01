Kerem Demirbay'ın Mourinho sözleri yeniden gündemde: Çok yazık!

Galatasaray forması giyen Kerem Demirbay'ın Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olması beklenen Jose Mourinho ile ilgili sözleri yeniden gündem oldu.
Fenerbahçe Kulübü, Portekizli teknik adam Jose Mourinho ile görüşmelere başladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Jose Mourinho'nun sarı-lacivertli kulüple 2+1 yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor.
Kariyerinde Porto, Chelsea, Inter, Real Madrid, Manchester United, Tottenham ve Roma gibi üst düzey takımları çalıştıran büyük başarılara imza attı.
Mourinho, birer kez Inter ve Porto ile UEFA Şampiyonlar Ligi, Porto ile UEFA Kupası, Manchester United ile UEFA Avrupa Ligi, Roma ile UEFA Avrupa Konferans Ligi'ni kazandı.
Tecrübeli teknik adam, Chelsea ile 3 Premier Lig, Inter ile 2 İtalya Ligi, Real Madrid'in başında 1 İspanya Ligi, Porto ile 2 Portekiz Ligi şampiyonluğu yaşadı.
Birer kez İngiltere Kupası, İspanya Kupası, İtalya Kupası ve Portekiz Kupası kazanan Mourinho, 4 kez İngiltere Lig Kupası, 2 kez İngiltere Süper Kupası, birer kez İspanya Süper Kupası, İtalya Süper Kupası ve Portekiz Süper Kupası'nı kaldırdı.
Tam bir kupa koleksiyoncusu olan Mourinho'nun ismi sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandırırken, Galatasaraylı futbolcu Kerem Demirbay'ın Portekizli teknik adamla ilgili geçmişteki sözleri yeniden gündem oldu.
Kerem Demirbay, Bayer Leverkusen forması giydiği dönemde UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde Mourinho'nun çalıştırdığı Roma'ya karşı oynamıştı.
1-0 mağlup oldukları maçın rövanşında 0-0 berabere kalarak Avrupa Ligi'ne veda eden Leverkusen'de Kerem, karşılaşmanın ardından Mourinho'nun oyununu sert bir dille eleştirmişti.
Kerem Demirbay, Roma'nın sadece 1 şut çekerek tamamladığı maç sonrası, "Yarı finalde böyle bir oyun tarzının ödüllendirilmesi utanç verici. Çok ama çok acı. Sürekli yerde yattılar, oyunu iğrenç hale getirdiler. Tecrübeli bir antrenörle çok tecrübeliler. Ancak bu tür taktiklerin işe yaraması çok yazık. Futbol için acı bir durum" ifadelerini kullanmıştı.