Kocaelispor fırtınası dinmiyor: 12 maçtır yenilgi yok!

Dün deplasmanda Teksüt Bandırmaspor ile 2-2 berabere kalan Kocaelispor'un, lig ikincisi Solwie Energy Fatih Karagümrük ile arasındaki puan farkı 4'e düşerken, bu hafta mağlup olan lig üçüncüsü Erzurumspor FK ile fark 9 puana çıktı.



