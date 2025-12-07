Yeni Şafak
Kritik Monaco maçı öncesi Okan Buruk'tan oyunculara tek cümlelik emir: Rakibin zaafını böyle değerlendirecek!

11:027/12/2025, Pazar
G: 7/12/2025, Pazar
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkma umutlarını sürdüren Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk, Monaco mücadelesi öncesi takıma net bir taktiksel talimat verdi.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Monaco ile oynayacağı kritik karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.


Florya'da gerçekleştirilen idman, dinamik ısınma hareketleriyle start aldı.


8'E 2 PAS ÇALIŞMASIYLA DEVAM ETTİ


Isınmanın ardından sarı-kırmızılı futbolcular iki grup halinde 8'e 2 pas çalışması yaptı.


Tempolu geçen antrenmanda oyuncuların istekli görüntüsü teknik ekibi memnun etti.


BURUK'TAN NET TALİMAT: "KALEYİ GÖRÜNCE VURUN!"


Teknik Direktör Okan Buruk'un, Monaco karşılaşması için öğrencilerine özel bir uyarıda bulunduğu öğrenildi.



Buruk'un oyuncularından, kaleyi gördükleri anda şut çekmelerini istediği ifade edildi.


Deneyimli hoca, rakibin savunma zaaflarını değerlendirmek ve skor üretme ihtimalini artırmak için ceza sahası çevresindeki şutların çoğalmasını hedefliyor.


Galatasaray, zorlu Monaco mücadelesi öncesi hazırlıklarını bugün de sürdürecek.


#Monaco
#uefa şampiyonlar ligi
#Galatasaray
