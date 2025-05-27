Kulüp efsanesi açıkladı: Fenerbahçe'yi çalıştırmayı çok istiyorum

"Ben zaten Victor Osimhen'in böyle bir oyuncu olduğunu biliyordum. Bildiğim, izlediğim bir oyuncuydu. Türkiye standartlarında da hangi futbolcuların nasıl başarılı olacağını az çok tahmin edebiliyorsunuz. Buraya geldiğinde de çok başarılı olacağını söyledim ki bunda da haklı çıktım."