Kulüp efsanesi açıkladı: Fenerbahçe'yi çalıştırmayı çok istiyorum

Fenerbahçe'nin efsane kalecisi teknik direktör Volkan Demirel, sarı-lacivertli takımla ilgili hayalini açıkladı.
Fenerbahçe hakkında A Spor'a konuşan Volkan Demirel'in açıklamaları şu şekilde:
"Fenerbahçe'yi çalıştırmayı çok istiyorum. Bu işler nasip yani. Ben de orada olmak çok istiyorum ama her şeyin zamanı var. Doğru zamanı beklemek lazım ama ne eksik diye sorarsan cevabı buradan sana söyleyemem."
"Bu sene ligde şampiyonluğu kaybettik ama bir sonraki sene için mücadele var. O yüzden her zaman bir şans geliyor. Yeter ki o duyguyu, o mücadeleyi kaybetmeyelim."
"Ben zaten Victor Osimhen'in böyle bir oyuncu olduğunu biliyordum. Bildiğim, izlediğim bir oyuncuydu. Türkiye standartlarında da hangi futbolcuların nasıl başarılı olacağını az çok tahmin edebiliyorsunuz. Buraya geldiğinde de çok başarılı olacağını söyledim ki bunda da haklı çıktım."
Volkan Demirel, Fenerbahçe Futbol Takımı'nun kalesini 17 yıl korumuştu.
2 Eylül 2019'da futbolu bırakan Volkan Demirel, sarı-lacivertli takımda 2 sezon yardımcı antrenörlük yapmıştı.
43 yaşındaki çalıştırıcı daha sonrası sırasıyla Karagümrük, Hatayspor ve Bodrum FK'nın teknik direktörlüğünü üstlenmişti.