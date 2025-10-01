Yeni Şafak
Kylian Mbappe'den Arda Güler'e övgü dolu sözler: İspanya'da gündem oldu

Kylian Mbappe'den Arda Güler'e övgü dolu sözler: İspanya'da gündem oldu

1/10/2025, Çarşamba
G: 1/10/2025, Çarşamba
Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Kazakistan’da konuk olduğu Kairat Almatı’yı 5-0 mağlup ederken, Kylian Mbappe hat-trick yaptı. Mücadele ilk 11'de başlayan Arda Güler, karşılaşmada 1 asist yaptı. Maçtan sonra Mbappe'den Arda Güler'e övgü dolu sözler geldi.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçında Real Madrid, Kazak takımı Kairat Almatı ile deplasmanda karşılaştı.

Milli futbolcu Arda Güler, bu mücadeleye de 11’de başladı. 80'de yerini Bellingham'a bıraktı.

Mücadeleyi Real Madrid 5-0 kazanırken Arda Güler 1 asistle oynadı.

Maçtan sonra Mbappe'den Arda Güler'e övgü dolu sözler geldi. Fransız oyuncu şu cümleleri kullandı:

"Arda Güler ile iyi bir ilişkimiz var. O inanılmaz bir yetenek. Şu anda çok iyi oynuyor ve aramızda olduğu için mutluyuz."

