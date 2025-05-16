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Lamine Yamal 17 yaşında tarihin en iyisini yakaladı

Lamine Yamal 17 yaşında tarihin en iyisini yakaladı

11:0816/05/2025, Cuma
Yeni Şafak
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İspanya La Liga’da şampiyonluğunu ilan eden Barcelona’da kupanın mimarı Lamine Yamal, istatistiği ile futbol efsanesini yakaladı.

İspanya LaLiga'da Espanyol'u mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Barcelona, 28. kez zafere ulaştı. Böylelikle Katalan devinin genç yıldızı Lamine Yamal, Cristiano Ronaldo'yu yakaladı.


Futbol tarihinin en iyilerinden birisi olarak kabul edilen ve Real Madrid efsanesi Cristiano Ronaldo, eflatun-beyazlı ekipte geçirdiği 9 sezonda iki kez LaLiga şampiyonu olmuştu.


Bu sezona damga vuran Lamine Yamal ise henüz 17 yaşında olmasına rağmen kariyerinin ikinci LaLiga şampiyonluğunu yaşadı.


Yamal, şampiyonluk maçında Espanyol'a attığı enfes gol ile de geleceğin en önemli yıldızlarından birisi olacağını bir kez daha ortaya koydu.


Birçok futbolsever, şimdiden Yamal'ın Messi ve Ronaldo'yu geçebileceğini tartışmaya başladı.


Bu sezon 53 resmi maçta sahne alan 17 yaşındaki genç futbolcu, 17 gol ve 25 asist yaptı.

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