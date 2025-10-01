Legia Varşova - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Sakatlıkları süren ve statü gereği oynamayan oyuncuları bulunduğuna işaret eden Bilen, "Bizim için oynayan ya da oynamayan diye bir ayrım yok. Çok kaliteli, karakterli oyuncu grubumuz var. Sahaya çıkacak arkadaşlarımız, oynamayan arkadaşlarımızı aratmayacaktır.



