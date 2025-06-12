Leroy Sane İstanbul'a geldi! Galatasaray'ı seçme nedenini açıkladı

Galatasaray dışında kulüplerden de teklif aldığını dile getiren Sane, "Galatasaray, bir bütün olarak beni etkiledi. Atmosfer, kulübün büyüklüğü ve bana ilgi göstermeleri beni etkiledi. Bu yüzden ben de Galatasaray'a emin bir şekilde geldim." diye konuştu.