Leroy Sane’nin ayrılığı sonrası Bayern Münih’ten sürpriz karar

Bayern Münih’in Fransız kanat oyuncusunun bu yaz takımdan ayrılmama ihtimali güçleniyor. 29 yaşındaki yıldızla Suudi Arabistan kulüpleri ilgilense de Bayern Münih’e henüz resmi bir teklif ulaşmadı.

1 /5 Kingsley Coman bu yaz Bayern Münih'ten ayrılmayabilir.



2 /5 Sky Sports'un haberine göre Suudi Arabistan kulüpleri, 29 yaşındaki futbolcu ile ilgilense de Coman için Bayern Münih'e gelen resmi teklif yok.



3 /5 Öte yandan Leroy Sane'nin takımdan ayrılması kanat rotasyonundaki sayıyı azalttı ve Fransız futbolcu takımdan ayrılma baskısını üzerinden attı.



4 /5 Coman hakkında konuşan Bayern Münih Sportif Direktörü Max Eberl, milli futbolcunun iyi performans gösterdiğini söyledi ve "Onun burada olmasından mutluyuz." ifadesinde bulundu.

