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Leroy Sane'nin İstanbul'a geliş tarihi belli oldu

Leroy Sane'nin İstanbul'a geliş tarihi belli oldu

17:5911/06/2025, Çarşamba
G: 11/06/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı Alman kanat oyuncusu Leroy Sane, sağlık kontrollerinden geçip resmi imzayı atmak için İstanbul'a geliyor.

Galatasaray, Bayern Münih forması giyen yıldız oyuncu Leroy Sane'yi kadrosuna kattı.


Sarı-kırmızılıların prensipte anlaşmaya vardığı 29 yaşındaki kanat oyuncusu resmi sözleşmeyi imzalamak için İstanbul'a geliyor.

LEROY SANE NE ZAMAN İSTANBUL'A GELECEK?

Galatasaray'ın yeni transferi Leroy Sane, bu gece saat 01.30'da İstanbul Atatürk Havalimanı'nda olacak.


Sarı-kırmızılılar, Leroy Sane ile üç yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağladı. Galatasaray yıldız oyuncuya yıllık 12 milyon euro ödeme yapacak.

Sane, geride bıraktığımız sezon Bayern Münih formasıyla toplamda 45 maça çıkarken 13 gol atıp 5 asistlik performans sergiledi.

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