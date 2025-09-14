Yeni Şafak
Lionel Messi Amerika'da dalga konusu oldu: Karizmayı çizdirdi (VİDEO)

Haber Merkezi
11:1314/09/2025, Pazar
G: 14/09/2025, Pazar
Inter Miami forması giyen Lionel Messi, Amerika'da oynadığı maçta karşılaşmaya damga vurdu. Messi'nin kullandığı penaltı atışı sosyal medyada alay konusu oldu.

Galatasaray'ın eski yıldızı Wilfried Zaha'nın formasını giydiği Charlotte FC ile Lionel Messi'nin takımı Inter Miami karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın 30. dakikasında Miami penaltı kazandı.

Topun başına geçen Messi, panenka vuruşu ile fileleri havalandırmak istedi.

Fakat kaleci çok rahat bir şekilde topu tutarken, bu penaltı vuruşu sosyal medyada alay konusu oldu.

Penaltının kaçmasıyla birlikte Lionel Messi büyük üzüntü yaşarken, karşılaşmayı Charlotte 3-0 kazandı.


Messi'nin kullandığı penaltıyı izlemek için tıklayınız.

