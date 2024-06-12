Lionel Messi dünyanın en iyi takımını açıkladı: Barcelona'yı hiçe saydı

Inter Miami forması giyen yıldız oyuncu Lionel Messi, ülkesine verdiği röportajda dünyanın en iyi takımı açıkladı. Altyapısından yetiştiği ve efsanesi olduğu Barcelona'yı söylemeyen Messi'nin açıklamaları gündem oldu.

1 / 7 MLS ekiplerinden Inter Miami forması giyen yıldız isim Lionel Messi açıklamalarıyla gündem oldu.

2 / 7 Ülke basınına açıklamalarda bulunan Lionel Messi, dikkat çeken tespitte bulundu.

3 / 7 Lionel Messi'nin öne çıkan açıklamaları şöyle;

4 / 7 36 yaşındaki futbolcu “Dünyanın en iyi takımı kim?" sorusuna şöyle yanıt verdi.

5 / 7 "Real Madrid dünyanın en iyi takımı, Şampiyonlar Ligi'ni kazandılar."

6 / 7 "Sonuçlardan bahsedersek Real Madrid en iyisi."