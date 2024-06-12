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Spor

Lionel Messi dünyanın en iyi takımını açıkladı: Barcelona'yı hiçe saydı

14:00 - 12/06/2024 Çarşamba
Güncelleme: 14:27 - 12/06/2024 Çarşamba
Yeni Şafak

Inter Miami forması giyen yıldız oyuncu Lionel Messi, ülkesine verdiği röportajda dünyanın en iyi takımı açıkladı. Altyapısından yetiştiği ve efsanesi olduğu Barcelona'yı söylemeyen Messi'nin açıklamaları gündem oldu.

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MLS ekiplerinden Inter Miami forması giyen yıldız isim Lionel Messi açıklamalarıyla gündem oldu.

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Ülke basınına açıklamalarda bulunan Lionel Messi, dikkat çeken tespitte bulundu.

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Lionel Messi'nin öne çıkan açıklamaları şöyle;

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36 yaşındaki futbolcu “Dünyanın en iyi takımı kim?" sorusuna şöyle yanıt verdi.

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"Real Madrid dünyanın en iyi takımı, Şampiyonlar Ligi'ni kazandılar."

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"Sonuçlardan bahsedersek Real Madrid en iyisi."

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"Performans açısından konuşursak Pep liderliğindeki Manchester City en iyisi."


#Lionel Messi
#Real Madrid
#Barcelona
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