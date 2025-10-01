Liverpool'un yıldızı etkilendi: Sahaya döndü ve stadyumu inceledi

Galatasaray'ın saha içi liderlerinden biri olan İlkay Gündoğan, Liverpool galibiyeti sonrasında yaptığı açıklamada İngiliz ekibinden bir futbolcunun kendisine atmosferle ilgili övgü dolu ifadeler kullandığını söyledi. Gündoğan bu ismin kim olduğunu ise açıklamadı.