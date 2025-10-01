Liverpool'un yıldızı etkilendi: Sahaya döndü ve stadyumu inceledi

Galatasaray'ın Liverpool'u 1-0 yendiği maçın ardından ortaya çıkan bazı görüntüler sosyal medyada yayılmaya başlandı.
Galatasaray'ın saha içi liderlerinden biri olan İlkay Gündoğan, Liverpool galibiyeti sonrasında yaptığı açıklamada İngiliz ekibinden bir futbolcunun kendisine atmosferle ilgili övgü dolu ifadeler kullandığını söyledi. Gündoğan bu ismin kim olduğunu ise açıklamadı.
İlkay Gündoğan ile atmosfer konusunda konuşan futbolcunun Van Dijk olduğu ifade edildi.
Hollandalı futbolcunun Galatasaray ile oynanan karşılaşmadan sonra sahaya çıktığı görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Liverpool'un kaptanı Van Dijk kaybedilen karşılaşma sonrasında tekrar saha kenarına gelip bir süre stadyumu izledi. Hollandalı futbolcunun maçın değerlendirmesini yaptığı ve atmosferi takip ettiği belirtildi.
Van Dijk'ın maç sonunda saha kenarına geldiği ve stadyumu izlediği o anlar.
Galatasaray, Liverpool'u Osimhen'in attığı penaltı golüyle 1-0 mağlup etti ve Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezondaki ilk zaferini elde etti.
Nijeryalı yıldız Galatasaray-Liverpool maçının da yıldızı seçildi.
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde bir sonraki karşılaşmasını Norveç temsilcisi Bodo-Glimt'e karşı Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynayacak.