|
Spor

Lube Ayar'dan Fenerbahçe genel kurul üyelerine hakaret

16:16 - 8/06/2024 Cumartesi
Güncelleme: 16:32 - 8/06/2024 Cumartesi
Yeni Şafak

Fenerbahçe'nin devam eden seçimli olağan genel kurulunda konuşma yapan Lube Ayar'ın, sosyal medya hesabından genel kurul üyelerine ettiği hakaret taraftarın tepkisini çekti.

1/ 5

Fenerbahçe'de, yeni başkanın belli olacağı olağan seçimli genel kurul Ülker Stadı'nda sürüyor.

2/ 5

Sabah saatlerinde başlayan ve yarın da oy verme işlemiyle sürecek genel kurulda, üyeler kürsüde konuşmalarını gerçekleştiriyor.

3/ 5

Öte yandan, kürsüde bir konuşma yapan genel kurul üyelerinden Lube Ayar, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

4/ 5

Ayar kendisini eleştiren genel kurul üyelerine, "Aptallara laf anlatacak kadar zamanımız olsaydı keşke. Ama hayat kısa, kuşlar uçuyor!" ifadelerini kullandı.

5/ 5

Lube Ayar'ın bu sözleri, birçok sarı-lacivertli taraftar tarafından tepkiyle karşılandı.

#Fenerbahçe
#Lube Ayar
#Seçim
18 dakika önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Asgari ücrete Temmuz ayında ara zam olacak mı 2024? Asgari ücrete ara zam var mı, yok mu, açıklama geldi mi?