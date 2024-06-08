Lube Ayar'dan Fenerbahçe genel kurul üyelerine hakaret

Fenerbahçe'nin devam eden seçimli olağan genel kurulunda konuşma yapan Lube Ayar'ın, sosyal medya hesabından genel kurul üyelerine ettiği hakaret taraftarın tepkisini çekti.
Fenerbahçe'de, yeni başkanın belli olacağı olağan seçimli genel kurul Ülker Stadı'nda sürüyor.
Sabah saatlerinde başlayan ve yarın da oy verme işlemiyle sürecek genel kurulda, üyeler kürsüde konuşmalarını gerçekleştiriyor.
Öte yandan, kürsüde bir konuşma yapan genel kurul üyelerinden Lube Ayar, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
Ayar kendisini eleştiren genel kurul üyelerine, "Aptallara laf anlatacak kadar zamanımız olsaydı keşke. Ama hayat kısa, kuşlar uçuyor!" ifadelerini kullandı.
Lube Ayar'ın bu sözleri, birçok sarı-lacivertli taraftar tarafından tepkiyle karşılandı.