Maç sonu Samet Akaydin ile Fenerbahçeli futbolcular arasında arbede | VİDEO

Trendyol Süper Lig 22. haftasında Fenerbahçe sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. Mücadele sonu Samet Akaydin ile Fenerbahçeli iki futbolcu, takım otobüslerinin yer aldığı alanda tartışma yaşadı. O anlara haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

1 /6 Fenerbahçe, 2-0 geriye düştüğü maçta Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup etti ve zirve takibini sürdürdü.



2 /6 Galibiyeti getiren golleri 45+8 ile 79. dakikada Edin Dzeko (2) ve 88. dakikada En-Nesyri attı.

3 /6 Sarı-lacivertliler bu sonucun ardından puanını 51'e yükselterek lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 3'e indirdi.

4 /6 Fenerbahçe - Çaykur Rizespor karşılaşmasının ardından iki takım oyuncuları arasında arbede yaşandı.

5 /6 Mücadele sonu Samet Akaydin ile Fenerbahçeli iki futbolcu Mert Hakan Yandaş ile Burak Kapacak, takım otobüslerinin yer aldığı alanda tartışma yaşadı.