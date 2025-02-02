Maç sonu Samet Akaydin ile Fenerbahçeli futbolcular arasında arbede | VİDEO

Trendyol Süper Lig 22. haftasında Fenerbahçe sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. Mücadele sonu Samet Akaydin ile Fenerbahçeli iki futbolcu, takım otobüslerinin yer aldığı alanda tartışma yaşadı. O anlara haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Fenerbahçe, 2-0 geriye düştüğü maçta Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup etti ve zirve takibini sürdürdü.
Galibiyeti getiren golleri 45+8 ile 79. dakikada Edin Dzeko (2) ve 88. dakikada En-Nesyri attı.
Sarı-lacivertliler bu sonucun ardından puanını 51'e yükselterek lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 3'e indirdi.
Fenerbahçe - Çaykur Rizespor karşılaşmasının ardından iki takım oyuncuları arasında arbede yaşandı.
Mücadele sonu Samet Akaydin ile Fenerbahçeli iki futbolcu Mert Hakan Yandaş ile Burak Kapacak, takım otobüslerinin yer aldığı alanda tartışma yaşadı.
İşte yaşanan o anlar: