Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Maç sonu Samet Akaydin ile Fenerbahçeli futbolcular arasında arbede | VİDEO

Maç sonu Samet Akaydin ile Fenerbahçeli futbolcular arasında arbede | VİDEO

22:402/02/2025, Pazar
G: 2/02/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber

Trendyol Süper Lig 22. haftasında Fenerbahçe sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. Mücadele sonu Samet Akaydin ile Fenerbahçeli iki futbolcu, takım otobüslerinin yer aldığı alanda tartışma yaşadı. O anlara haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Fenerbahçe, 2-0 geriye düştüğü maçta Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup etti ve zirve takibini sürdürdü.


Galibiyeti getiren golleri 45+8 ile 79. dakikada Edin Dzeko (2) ve 88. dakikada En-Nesyri attı.

Sarı-lacivertliler bu sonucun ardından puanını 51'e yükselterek lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 3'e indirdi.

Fenerbahçe - Çaykur Rizespor karşılaşmasının ardından iki takım oyuncuları arasında arbede yaşandı.

Mücadele sonu Samet Akaydin ile Fenerbahçeli iki futbolcu Mert Hakan Yandaş ile Burak Kapacak, takım otobüslerinin yer aldığı alanda tartışma yaşadı.

İşte yaşanan o anlar:

#Fenerbahçe
#Samet Akaydin
#Mert Hakan Yandaş
#Çaykur Rizespor

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Trafik cezaları 2025: 36/3-c trafik ceza kodu nedir, 36/3-c cezası ne kadar?