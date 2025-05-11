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Maçta şok sakatlık! Beşiktaşlı yıldızın dişi kırıldı

Maçta şok sakatlık! Beşiktaşlı yıldızın dişi kırıldı

19:2911/05/2025, Pazar
G: 11/05/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş'ın sahasında Adana Demirspor'u konuk ettiği maça yaşanan sakatlıklar damga vururken siyah-beyazlı yıldızın bir pozisyonda dişi kırıldı. İşte ayrıntılar...

Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş sahasında Adana Demirspor'u konuk etti.

Karşılaşmanın ilk yarısına yaşanan sakatlıklar damga vurdu.

Beşiktaş'ta 19. dakikada Paulista'nın, rakibi Aimbetov'un kolu yüzüne gelince dişi kırıldı.

Saha içerisinde tedavi uygulanan yıldız futbolcu, karşılaşmaya devam etti. 

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