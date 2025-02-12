UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Real Madrid deplasmanda Manchester City ile karşılaştı. Nefes kesen maçta kazanan 3-2’lik skorla Real Madrid oldu. City’nin golleri Erling Haaland’dan geldi. Real Madrid gollerini ise Kylian Mbappe, Brahim Diaz ve Jude Bellingham’dan geldi. Manchester City - Real Madrid maç özeti ve maç gollerine haberimizden ulaşabilirsiniz.
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Manchester City'ye konuk olan Real Madrid, son dakikada bulduğu golle rakibini 3-2 mağlup etti.
Ev sahibi takımın golleri; 19 ve 80. (P) dakikalarda Erling Haaland'dan geldi.
İspanyol devi ise 60. dakikada Kylian Mbappe, 86. dakikada Brahim Diaz ve 90+2. dakikada Jude Bellingham ile güldü.
ARDA GÜLER YEDEK KALDI
Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan milli yıldızımız Arda Güler, şans bulamadı.
REAL MADRİD - MANCHESTER CİTY RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?
Bu nefes kesen dev karşılaşmanın rövanşı, 19 Şubat Çarşamba günü saat 23.00'te Estadio Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanacak.
MANCHESTER CİTY - REAL MADRİD MAÇ ÖZETİ
Manchester City - Real Madrid maç özetini izlemek için TIKLAYIN.