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Manchester City Şampiyonlar Ligi play-off turunda Real Madrid’e mağlup oldu: 2-3 | ÖZET

Manchester City Şampiyonlar Ligi play-off turunda Real Madrid’e mağlup oldu: 2-3 | ÖZET

09:3712/02/2025, بدھ
G: 12/02/2025, بدھ
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UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Real Madrid deplasmanda Manchester City ile karşılaştı. Nefes kesen maçta kazanan 3-2’lik skorla Real Madrid oldu. City’nin golleri Erling Haaland’dan geldi. Real Madrid gollerini ise Kylian Mbappe, Brahim Diaz ve Jude Bellingham’dan geldi. Manchester City - Real Madrid maç özeti ve maç gollerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Manchester City'ye konuk olan Real Madrid, son dakikada bulduğu golle rakibini 3-2 mağlup etti.


﻿Ev sahibi takımın golleri; 19 ve 80. (P) dakikalarda Erling Haaland'dan geldi.


İspanyol devi ise 60. dakikada Kylian Mbappe, 86. dakikada Brahim Diaz ve 90+2. dakikada Jude Bellingham ile güldü.


ARDA GÜLER YEDEK KALDI


Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan milli yıldızımız Arda Güler, şans bulamadı.


REAL MADRİD - MANCHESTER CİTY RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?


Bu nefes kesen dev karşılaşmanın rövanşı, 19 Şubat Çarşamba günü saat 23.00'te Estadio Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanacak.


MANCHESTER CİTY - REAL MADRİD MAÇ ÖZETİ



Manchester City - Real Madrid maç özetini izlemek için TIKLAYIN.


#Real Madrid
#Manchester City
#Şampiyonlar Ligi

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