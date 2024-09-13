Manchester City’de şoke eden haber: ‘Ayrılıyor’

İngiltere Premier Lig devi Manchester City’de sürpriz ayrılık gelişmesi yaşanıyor.
İspanyol basınından Todofichajes'in haberine göre; Pep Guaridola, Mavililer'i 2024/25 sezonunda çalıştırmayı kabul etmiş olsa da önümüzdeki Haziran ayında takımdan ayrılmayı planlıyor.
İngiliz devinin, Katalan teknik adamdan boşalan koltuğu doldurmak için gözlerini LaLiga ekiplerinden Girona teknik direktörü Michel'e diktiği aktarıldı.
48 yaşındaki genç çalıştırıcı, Girona ile geçtiğimiz sezonu Barcelona'nın 4 puan gerisinde 3. sırada tamamlamıştı ve Devler Ligi'ne gitmeye hak kazanmıştı.
Manchester City'nin başına geçtikten sonra biri Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam 18 kupa kazanan Pep Guardiola, takımını dünyanın en iyi kulüplerinden birisi haline getirdi.
İngiliz ekibinde toplam 476 karşılaşmaya çıkan 53 yaşındaki çalıştırıcı, 2.34 maç başı puan ortalaması yakalamayı başardı.