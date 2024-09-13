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Spor

Manchester City’de şoke eden haber: ‘Ayrılıyor’

10:58 - 13/09/2024 Cuma
Güncelleme: 10:59 - 13/09/2024 Cuma
Yeni Şafak

İngiltere Premier Lig devi Manchester City’de sürpriz ayrılık gelişmesi yaşanıyor.

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İspanyol basınından Todofichajes'in haberine göre; Pep Guaridola, Mavililer'i 2024/25 sezonunda çalıştırmayı kabul etmiş olsa da önümüzdeki Haziran ayında takımdan ayrılmayı planlıyor.


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İngiliz devinin, Katalan teknik adamdan boşalan koltuğu doldurmak için gözlerini LaLiga ekiplerinden Girona teknik direktörü Michel'e diktiği aktarıldı.


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48 yaşındaki genç çalıştırıcı, Girona ile geçtiğimiz sezonu Barcelona'nın 4 puan gerisinde 3. sırada tamamlamıştı ve Devler Ligi'ne gitmeye hak kazanmıştı.

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Manchester City'nin başına geçtikten sonra biri Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam 18 kupa kazanan Pep Guardiola, takımını dünyanın en iyi kulüplerinden birisi haline getirdi.


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İngiliz ekibinde toplam 476 karşılaşmaya çıkan 53 yaşındaki çalıştırıcı, 2.34 maç başı puan ortalaması yakalamayı başardı.


#Manchester City
#Pep Guardiola
#Premier Lig
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