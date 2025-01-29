Manchester City’ye ceza şoku: 40 puan silinebilir!

Premier Lig’e bu sezon istediği gibi başlangıç yapamayan Manchester City puan silme cezası ile karşı karşıya. Son şampiyon City’nin başında en az 115 Finansal Fair Play suçlaması var. City'nin puan silme cezaları, transfer yasakları ya da üst ligden düşürülme gibi yaptırımlara maruz kalabileceği öne sürülüyor. Detaylar haberimizde.
Manchester City, FFP davasında 40 puanlık bir kesintiye hazırlıklı olması konusunda uyarıldı.
İngiltere'nin son şampiyonunun başında en az 115 Finansal Fair Play suçlaması var.
Paranın kötü yönetildiği iddialarına ilişkin duruşma tamamlandı ancak henüz bir karar verilmedi.
City'nin puan silme cezaları, transfer yasakları ya da üst ligden düşürülme gibi yaptırımlara maruz kalabileceği öne sürülse de, 2025'in başında yıldız forvet Erling Haaland ile 10 yıllık yeni bir sözleşme imzalanması, kulübün yakın zamanda küme düşürülmeyeceğini gösteriyor.
'20-40 PUAN KESİNTİSİ OLACAK'
Sheffield Hallam Üniversitesi'nde ekonomi profesörü olan Dr. Rob Wilson da bu görüşü paylaşıyor ve konuyla ilgili şunları söylüyor: "Küme düşmelerini beklemiyorum.
Bence ağır bir puan kesintisi olacak, ki ben 50 civarında olacağını tahmin ediyordum ama bu Premier Lig'in zirvesinde oldukları zamandı.
Sanırım 20 ila 40 arasında bir yere düşecekler ve muhtemelen yazın bir transfer ambargosu uygulanacak ki bu da ocak ayındaki hareketliliğin neden böyle olduğunu açıklayabilir."
Rekor kıran şampiyonluk zaferleriyle tarihe geçen City, şu anda Premier Lig tablosunda dördüncü sırada yer alıyor.
40 puanlık ağır bir kesinti onları sezon için sadece bir puanda bırakacak ve sezonun yarısından biraz daha az bir süre kala 16 puanla ligin dibine demir atacaklar.