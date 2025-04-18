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UEFA Avrupa Ligi tarihine geçecek maç: Tam 9 gol atıldı, Manchester United turladı

UEFA Avrupa Ligi tarihine geçecek maç: Tam 9 gol atıldı, Manchester United turladı

01:0218/04/2025, Cuma
G: 18/04/2025, Cuma
Yeni Şafak
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UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş maçları arasında tarihe geçecek bir maç oynandı. Manchester United, geri dönüşlerin yaşadığı mücadelede Fransız temsilcisi Lyon'u 5-4 yendi ve yarı finale yükseldi. Kırmızı Şeytanlar, uzatmalara kalan maçta 4-2 geriye düşmesine rağmen skoru 5-4'e getirerek unutulmaz bir zafer elde etti.

Manchester United ilk yarısını 2-0 önde kapattığı Lyon maçının 90 dakikasını 2-2 tamamladı. 2-2 biten ilk maçın skoru ortaya çıkarken maçta uzatma bölümlerine geçildi.

Lyon maçın son bölümünü 10 kişi oynamak zorunda kaldı. Tolisso kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Lyon 10 kişi maçın uzatma bölümlerinde skoru 4-2'ye getirdi. Fransız ekibi, "turu geçtim" diye düşünürken Manchester United tarihi bir geri dönüşe imza attı.

Bruno Fernandes'in penaltı golüyle umutlanan Manchester United, sonrasında Mainoo'nın golüyle skoru 4-4'e getirdi. Maçın penaltılara kalacağı düşünülürken transfer olduğundan bu yana eleştirilen Maguire sahneye çıktı ve skoru 5-4 yaptı.

Bu golün ardından büyük bir sevinç yaşanırken Düşler Tiyatrosu'nda unutulmaz görüntüler fotoğraf karelerine yansıdı.

Manchester United'ın efsane teknik direktörü Alex Ferguson da stadyumda bu zafere ve sevince şahit oldu.

Tarihi maçta atılan goller.

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