UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş maçları arasında tarihe geçecek bir maç oynandı. Manchester United, geri dönüşlerin yaşadığı mücadelede Fransız temsilcisi Lyon'u 5-4 yendi ve yarı finale yükseldi. Kırmızı Şeytanlar, uzatmalara kalan maçta 4-2 geriye düşmesine rağmen skoru 5-4'e getirerek unutulmaz bir zafer elde etti.

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2 /8 Manchester United ilk yarısını 2-0 önde kapattığı Lyon maçının 90 dakikasını 2-2 tamamladı. 2-2 biten ilk maçın skoru ortaya çıkarken maçta uzatma bölümlerine geçildi.

3 /8 Lyon maçın son bölümünü 10 kişi oynamak zorunda kaldı. Tolisso kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

4 /8 Lyon 10 kişi maçın uzatma bölümlerinde skoru 4-2'ye getirdi. Fransız ekibi, "turu geçtim" diye düşünürken Manchester United tarihi bir geri dönüşe imza attı.

5 /8 Bruno Fernandes'in penaltı golüyle umutlanan Manchester United, sonrasında Mainoo'nın golüyle skoru 4-4'e getirdi. Maçın penaltılara kalacağı düşünülürken transfer olduğundan bu yana eleştirilen Maguire sahneye çıktı ve skoru 5-4 yaptı.

6 /8 Bu golün ardından büyük bir sevinç yaşanırken Düşler Tiyatrosu'nda unutulmaz görüntüler fotoğraf karelerine yansıdı.

7 /8 Manchester United'ın efsane teknik direktörü Alex Ferguson da stadyumda bu zafere ve sevince şahit oldu.