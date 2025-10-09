Mario Lemina'dan olay sözler: Barış Alper Yılmaz'ı dışladığımızı ima ettiler

"Yönetimin büyük bir takım kuracağından hiç şüphem yoktu. Onlar Galatasaray fanatiği, bu yüzden büyük işler yapıyorlar. Leroy Sane, İlkay Gündoğan, Mauro Icardi, Victor Osimhen... Şampiyonlar Ligi'nde inanılmaz anlar yaşadılar, bunu değerlendirmeliyiz. Takımın uyumu sağlanmalı, ama zaten bu olacak çünkü burası büyük bir aile."