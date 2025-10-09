Mario Lemina'dan olay sözler: Barış Alper Yılmaz'ı dışladığımızı ima ettiler

Galatasaray'ın Gabonlu orta saha oyuncusu Mario Lemina, Fransız basınına verdiği röportajda takım arkadaşı Barış Alper Yılmaz'la ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.
Galatasaray forması giyen Mario Lemina, Fransız basınından So Foot'a çarpıcı bir röportaj verdi.
Gabonlu orta saha oyuncusunun özellikle takım arkadaşı Barış Alper Yılmaz'la ilgili sözleri dikkat çekti.
İşte Lemina'nın o açıklaması:
Beş yıl öncesine göre daha etkileyici bir kadroya sahipsiniz. Son transfer döneminde Galatasaray'a bu kadar büyük isimlerin geleceğini bekliyor muydun?
"Yönetimin büyük bir takım kuracağından hiç şüphem yoktu. Onlar Galatasaray fanatiği, bu yüzden büyük işler yapıyorlar. Leroy Sane, İlkay Gündoğan, Mauro Icardi, Victor Osimhen... Şampiyonlar Ligi'nde inanılmaz anlar yaşadılar, bunu değerlendirmeliyiz. Takımın uyumu sağlanmalı, ama zaten bu olacak çünkü burası büyük bir aile."
"Kimse kimseyi arkadan bıçaklamıyor. Birkaç hafta önce, medya biz oyuncuların, transfer döneminin son günlerinde Suudi Arabistan'dan büyük bir teklif alan Barış Alper Yılmaz'ı dışladığımızı ima etti. Bu, bazı kulüplerde kaosa yol açardı, ama Gala'da hayır, çünkü hepimiz kardeşiz."
"Barış bizim kardeşimiz. Bu adam bulaşıcı. Osimhen ile birlikte, forvet olmalarına rağmen deli gibi savunma yapıyorlar. Hepimiz birbirimizi yukarı çekiyoruz, asıl oyuncu ya da yedek oyuncu olmakla ilgili ego ya da memnuniyetsizlik yok."