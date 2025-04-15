Mauro Icardi Galatasaray'a veda ediyor: 'Türkiye'ye dönmeyebilir'

Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Mauro Icardi hakkında İtalyan basınından çarpıcı bir iddia gündeme atıldı. Mauro Icardi'nin Galatasaray'a veda edebileceği iddia edildi.
Galatasaray'da Mauro Icardi şoku yaşanıyor.
İtalyan basını, sakatlığı nedeniyle rehabilitasyon sürecine ülkesinde devam eden Icardi hakkında çarpıcı bir iddia ortaya attı.
7 Kasım'da Tottenham ile oynanan maçta sakatlanarak sezonu kapatan Icardi'nin Galatasaray'a veda edebileceği iddia edildi.
Arjantin'de çalışmalarını sürdüren Icardi, dün yaptığı paylaşımda "Sahalara geri döndüm" ifadelerini kullandı.
Skorer'in Interlive.it'den derlediği habere göre; sarı-kırmızılı kulüple 2026 yazına kadar sözleşmesi bulunan 32 yaşındaki yıldızın, sezon sonunda takımdan ayrılabileceğini ileri sürdü.
Haberde; deneyimli golcünün Galatasaray'a veda etmesi durumunda kızlarına daha yakın olabilmek için Arjantin'e dönebileceği belirtildi.