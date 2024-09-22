Mauro Icardi soyunma odasında paylaştı: Joker göndermesi

Galatasaray, Süper Lig 6. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar soyunma odasında büyük bir sevinç yaşarken Icardi'nin sosyal medya paylaşımı gündem oldu. Kadıköy hatırası temalı duvar yazısındaki o detay dikkatlerden kaçmadı.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig 6. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti.
Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri Livakovic (K.K), Mertens ve Sara kaydetti.
Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 18 yaparak liderliğini sürdürdü.
Galibiyetin ardından Galatasaraylı futbolcular soyunma odasındaki duvara Kadıköy hatırası yazarak poz verdi.
Maç skorunun oradaki detay gözlerden kaçmadı. Fenerbahçe'nin attığı golün üzerinde penaltı jokeri yazısı dikkat çekti.