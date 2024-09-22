EDISYON:
tr
TR
en
EN
ar
AR
fr
FR
ru
RU
ur
UR
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Mauro Icardi soyunma odasında paylaştı: Joker göndermesi

Mauro Icardi soyunma odasında paylaştı: Joker göndermesi

00:5122/09/2024, Pazar
G: 22/09/2024, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber

Galatasaray, Süper Lig 6. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar soyunma odasında büyük bir sevinç yaşarken Icardi'nin sosyal medya paylaşımı gündem oldu. Kadıköy hatırası temalı duvar yazısındaki o detay dikkatlerden kaçmadı.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig 6. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti.

Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri Livakovic (K.K), Mertens ve Sara kaydetti.

Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 18 yaparak liderliğini sürdürdü.

Galibiyetin ardından Galatasaraylı futbolcular soyunma odasındaki duvara Kadıköy hatırası yazarak poz verdi.

Maç skorunun oradaki detay gözlerden kaçmadı. Fenerbahçe'nin attığı golün üzerinde penaltı jokeri yazısı dikkat çekti.

#Galatasaray
#Mauro Icardi
#Fenerbahçe

Günün en önemli haberlerini e-posta olarak almak için tıklayın. Buradan üye olun.

Üye olarak Albayrak Medya Grubu sitelerinden elektronik iletişime izin vermiş ve Kullanım Koşullarını ve Gizlilik Pollitikasını kabul etmiş olursunuz.

15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi
Gzt
Z Raporu
Ketebe
Derin Tarih
Skyroad
Arkitekt
Post Öykü

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Emekliye ek ödemede perde açıldı: PROMOSYON ÖDEMELERİ GÜNCELLENDİ! Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor?