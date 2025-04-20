Mauro Icardi'den Fenerbahçe'ye gönderme! Maç sonu bunu paylaştı

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, evinde konuk ettiği Kayserispor'la 3-3 berabere kaldı. Sarı-lacivertliler, zirve mücadelesinde kritik iki puan kaybederken mücadele sonrası Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Icardi'den de göndermeli bir paylaşım geldi.
Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe sahasında Kayserispor'u konuk etti.
Sarı-lacivertliler, rakibiyle 3-3 berabere kalarak zirve yarışında yara aldı.
Bu sonucun ardından Fenerbahçe'nin, lider Galatasaray'la arasındaki puan farkı 5'e çıktı.
Öte yandan sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Galatasaraylı Icardi'den maç sonu dikkat çeken bir paylaşım geldi.
Arjantinli futbolcu, Instagram hikayesinden sarı-kırmızılı emojilerle, gülümseyen Aslan fotoğrafı paylaştı.