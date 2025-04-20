Mauro Icardi'den Fenerbahçe'ye gönderme! Maç sonu bunu paylaştı

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, evinde konuk ettiği Kayserispor'la 3-3 berabere kaldı. Sarı-lacivertliler, zirve mücadelesinde kritik iki puan kaybederken mücadele sonrası Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Icardi'den de göndermeli bir paylaşım geldi.

1 /5 Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe sahasında Kayserispor'u konuk etti.

2 /5 Sarı-lacivertliler, rakibiyle 3-3 berabere kalarak zirve yarışında yara aldı.

3 /5 Bu sonucun ardından Fenerbahçe'nin, lider Galatasaray'la arasındaki puan farkı 5'e çıktı.

4 /5 Öte yandan sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Galatasaraylı Icardi'den maç sonu dikkat çeken bir paylaşım geldi.