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Mauro Icardi'den olay paylaşımlar! Mourinho'ya gönderme yaptı

Mauro Icardi'den olay paylaşımlar! Mourinho'ya gönderme yaptı

10:013/04/2025, Perşembe
G: 3/04/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 2-1 yenerek adını yarı finale yazdırdı. Sarı-kırmızılılarda Arjantinli yıldız Mauro Icardi, derbi sonrası sosyal medya hesabından üst üste paylaşımlar yaptı.

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe'yi 2-1 adını yarı finale yazdırdı.

Sarı-kırmızılılarda Arjantinli golcü Mauro Icardi, sakatlığı devam ettiği için bu mücadelede forma giyemedi.

Ancak Icardi maç sonu yaptığı üst üste paylaşımlarla Fenerbahçe'ye göndermelerde bulundu.

Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Arjantinli yıldız, Mourinho'nun Okan Buruk'un burnunu sıktığı anları bir notla paylaştı. Icardi'nin paylaşımına düştüğü notta, "Sadece hentbol oynamıyorlar. Boks da yapıyorlar." ifadeleri yer aldı. Deneyimli golcü paylaşımına ayrıca kahkaha atan emojiler ekledi.

Paylaşımları sadece bu anla sınırlı kalmayan Icardi, aslan fotoğrafı ve şampiyonluk kutlamalarından bir karesini de hikayesine ekledi. 

#Mauro Icardi
#Galatasaray
#Fenerbahçe

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