Spor

Mbappe'nin son durumu ne, turnuvayı kapattı mı?

00:02 - 18/06/2024 Salı
Güncelleme: 00:09 - 18/06/2024 Salı
Yeni Şafak

Fransa Milli Takım forması giyen Kylian Mbappe, Avusturya maçının 90. dakikasında burnuna aldığı darbe sonrasında sakatlanarak oyuna devam edemedi. Yıldız oyuncunun son durumu belli oldu. İşte Kylian Mbappe'nin sağlık durumu...

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Fransa, Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) D Grubu karşılaşmasında Avusturya'yı 1-0 mağlup etti.

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Mavilere galibiyeti getiren golü 38. dakikada Wöber (K.K) attı.

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Maçın 90. dakikasında Kylian Mbappe aldığı darbe sonrasında oyuna devam edemedi.

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Ceza sahasına yapılan ortada topa yükselen Mbappe, Avusturyalı futbolcu ile kafa kafaya çarpıştı.

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Mbappe, burnunu rakibinin kafasına vurması sonucunda sakatlandı.

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Fransız basını TF1'in haberine göre Mbappe'nin son durumu belli oldu.

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MBAPPE'NİN SON DURUMU NE, BURNU KIRILDI MI?


"Mbappe gözünden ve burnundan sakatlık yaşadı. Burnunda kırık var."


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MBAPPE HOLLANDA MAÇINDA OYNAYACAK MI?



Yıldız oyuncu, Hollanda maçında forma giyemeyecek.

#Fransa
#Kylian Mbappe
#Sakatlık
#EURO 2024
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