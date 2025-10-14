Yeni Şafak
Memphis Depay'ın Süper Lig'e transferi açıklandı: Aralık ayında imzayı atacak

11:0614/10/2025, Salı
Brezilya ekiplerinden Corinthians'ta forma giyen Hollandalı yıldız Memphis Depay'ın aralık ayında Türkiye'ye transfer olacağı yazıldı. Süper Lig devinin 10 milyon Euro bedelle transferi bitireceği aktarıldı.

Brezilya ekiplerinden Corinthians'ta forma giyen Hollandalı yıldız Memphis Depay'ın adı Türk kulübüyle anılıyor.

Corinthians'ta umduğunu bulamayan Depay, aralık ayında Süper Lig devine transfer olabilir.

Brezilya basınından Esporte Record'da yer alan habere göre;

"Fenerbahçe, Memphis Depay ile ilgileniyor. Bonservisi 10 milyon euro. Depay isterse aralık ayında ayrılabilir. Corinthians'ın onu tutması zor."

Bu sezon toplamda 39 karşılaşmaya çıkan forvet oyuncusu 8 gol atıp, 10 asistlik performans sergiledi.

Milli arada oynanan Finlandiya maçında skor katkısı veren Memphis Depay, Hollanda Milli Takımı tarihinin hem en golcü hem en çok asist yapan oyuncusu olmuştu.

