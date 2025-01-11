Merih Demiral'dan transfer iddiasına yanıt: Fenerbahçe benim çocukluk takımım

Suudi Arabistan Ligi'nde Merih Demiral'ın formasını giydiği Al Ahli, Fatih Terim'in çalıştırdığı Al Shabab ile karşılaştı. Milli futbolcunun takımı maçtan 3-2 galip ayrılırken mücadele sonrası açıklamalarda bulunan Merih Demiral, Fenerbahçe iddialarına yanıt verdi.
Fatih Terim, Al Shabab'ın başındaki ilk lig maçında sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Al Shabab'ı 3-2 mağlup eden Al Ahli'de karşılaşmanın ardından Merih Demiral dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe iddialarını yanıtlayan Merih Demiral'ın Tivibu Spor'a yaptığı açıklamalar şöyle:
"Zor bir maçtı. Fatih Terim'e hoş geldin diyorum, maçtan sonra da konuştuk onunla. Çok mutluyum buraya geldiği için. İnşallah burada nice başarılara imza atar."
"Fatih Terim'e çok saygı duyuyorum kendisini de seviyorum. O yüzden çok mutlu oldum buraya geldiği için. Çok büyük bir hoca burada farkını gösterecektir."
"Fenerbahçe benim çocukluk takımım"
"Ben burada çok mutluyum, çok iddialar oluyor. Fenerbahçe benim çocukluk takımım, her zaman maçları da takip ediyorum. O yüzden şu anda burada mutluyum, ilerisi ne gösterir bilemem."
"Buradaki insanlar bana çok sevgi, saygı duyuyor o yüzden burada çok mutluyum."