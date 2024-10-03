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Mert Günok Eintracht Frankfurt maçında neden yok, sakat mı?

Mert Günok Eintracht Frankfurt maçında neden yok, sakat mı?

21:073/10/2024, Perşembe
G: 3/10/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi ikinci hafta maçında Eintracht Frankfurt'u konuk ediyor. Siyah-beyazlılarda milli oyuncu Mert Günok kadroda yer almıyor. İşte Mert Günok'un son durumu...

Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi ikinci hafta maçında Eintracht Frankfurt'u konuk ediyor.

Siyah-beyazlıların Eintracht Frankfurt maçı 11'i şöyle.

Mert Günok, omzundan yaşadığı sakatlık nedeniyle Eintracht Frankfurt maçı kadrosunda yer almadı. 

 Tecrübeli kalecinin Antep deplasmanında forma giymesi bekleniyor.

#Mert Günok
#Beşiktaş
#Eintracht Frankfurt
#Giovanni van Bronckhorst

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