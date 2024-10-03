Mert Günok Eintracht Frankfurt maçında neden yok, sakat mı?

Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi ikinci hafta maçında Eintracht Frankfurt'u konuk ediyor. Siyah-beyazlılarda milli oyuncu Mert Günok kadroda yer almıyor. İşte Mert Günok'un son durumu...
Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi ikinci hafta maçında Eintracht Frankfurt'u konuk ediyor.
Siyah-beyazlıların Eintracht Frankfurt maçı 11'i şöyle.
Mert Günok, omzundan yaşadığı sakatlık nedeniyle Eintracht Frankfurt maçı kadrosunda yer almadı.
Tecrübeli kalecinin Antep deplasmanında forma giymesi bekleniyor.