Türkiye Kupası'nda oynanan derbide oyunda olmamasına rağmen kırmızı kart gören Mert Hakan Yandaş, ihraç edilme nedenini anlayamamıştı. Karşılaşmanın hakemi Cihan Aydın'ın, tecrübeli futbolcuya neden kırmızı kart gördüğünü açıkladığı ortaya çıktı.
Fenerbahçe-Galatasaray maçının 87. dakikasında Barış Alper Yılmaz, oyundan çıkıp kendi kulübesine doğru giderken rakip takımın yedek kulübesinden yapılan sataşmalara cevap verince ortalık bir anda karışmış ve kırmızı kartlar adeta havada uçuşmuştu.
Sarı-lacivertli takımda kırmızı kart görenlerden biri de Mert Hakan Yandaş oldu.
Hürriyet'in aktardığına göre, neden kırmızı kart gördüğünü anlamayan ve soyunma odası koridorunda hakem Cihan Aydın’ın yanına giden Mert Hakan, "Hocam bana niye kırmızı kart gösterdin?" diye sordu.
Cihan Aydın sessiz kalıp cevap vermemeyi tercih edince Mert Hakan sorusunu tekrarladı: "Hocam bana niye kırmızı kart gösterdin? Lütfen bana bunu söyler misin?"
Cihan Aydın, Mert Hakan'ın aynı soruyu peş peşe sormasının ardından "Adamın gırtlağını sıktın" cevabını verdi.
Bunun üzerine Mert Hakan Yandaş, "Hocam yemin ederim kimsenin gırtlağını falan sıkmadım. Tam tersine ayırmaya çabaladım" dedi.
Cihan Aydın, Mert Hakan'ın bu sözlerine cevap vermeyince deneyimli futbolcu "Adımız çıkmış dokuza inmez sekize ama yeminle ben kimsenin gırtlağını falan sıkmadım, sadece ayırmaya çalıştım" ifadelerini kullandı.