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Mert Hakan Yandaş takım arkadaşlarına böyle bağırdı: Kavga edin!

Mert Hakan Yandaş takım arkadaşlarına böyle bağırdı: Kavga edin!

10:5727/01/2025, Pazartesi
G: 27/01/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Fenerbahçe forması giyen Mert Hakan Yandaş'ın Göztepe maçının devre arasında soyunma odasında takım arkadaşlarına yaptığı konuşma ortaya çıktı. Sarı-lacivertli oyucunun sosyal medyada gündem olan o anlarını haberimiz içerisinde yer alan videodan izleyebilirsiniz.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 21. haftasında sahasında konuk ettiği Göztepe'yi 3-2 mağlup etti.

İlk yarıya 1-0 geride giren sarı-lacivertliler, ikinci yarıda Youssef En-Nesyri (2) ve Oğuz Aydın ile bulduğu gollerle 3 puanı hanesine yazdırdı.

İlk yarıyı 1-0 geride tamamlayan Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş'ın, takım arkadaşlarına soyunma odasında yaptığı konuşma ortaya çıktı.

Mert Hakan Yandaş'ın soyunma odasında, "Kavga edin biraz kavga. Kavga edin, kavga edin!" diye bağırdığı duyuldu.

Göztepe maçına yedek kulübesinde başlayan Mert Hakan Yandaş, 90. dakikada oyuna dahil olmuştu.

Sarı-lacivertli oyuncunun maçın ardından deplasman tribününde bulunan Göztepeli taraftarlara el sallaması dikkati çekmişti.

İşte Mert Hakan Yandaş'ın soyunma odasında takım arkadaşlarını cesaretlendirmeye çalıştığı o anlar:

#Fenerbahçe
#Mert Hakan Yandaş
#Göztepe

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