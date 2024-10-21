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Mert Hakan Yandaş ve Zeki Yavru maç sonu tartıştı

Mert Hakan Yandaş ve Zeki Yavru maç sonu tartıştı

11:4221/10/2024, Pazartesi
G: 21/10/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Trendyol Süper Lig 9. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Samsunspor ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından Mert Hakan Yandaş ve Zeki Yavru arasında gerginlik yaşandı. Detaylar haberimizde.

Süper Lig'in 9. haftasında Samsunspor deplasmanında 2 puan bırakan Fenerbahçe'de maç sonu sinirler gergindi.


İki kez öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamayan sarı lacivertliler 88. dakikada yediği golle sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.


Maçın ardından Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş ve Samsunsporlu futbolcular arasında tansiyon yükseldi.


Mücadelede forma giymeyen Mert Hakan bitiş düdüğü sonrası saha içine girip Samsunspor kaptanı Zeki Yavru ile sözlü atışma yaşadı.


Araya giren görevliler olayın büyümesini önlerken, Samsunspor'dan Soner Gönül, Mert Hakan Yandaş'ı iterek tepki gösterdi.


Kısa süreli gerginliğin ardından iki takım oyuncuları da soyunma odasının yolunu tuttu.


#Fenerbahçe
#Samsunspor
#Zeki Yavru
#Mert Hakan Yandaş

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